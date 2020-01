Knives Out, Rian Johnson conferma: "Il sequel è in lavorazione"

Cena con Delitto - Knives Out ha tenuto gli spettatori incollati alle poltrone del cinema, e ora Rian Johnson è pronto per il sequel. Così pronto, che ci sta già lavorando su, e questa volta il Detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig sarà il protagonista assoluto.

Non c'è ancora il via libera ufficiale di Lionsgate, ma secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Joe Drake, Presidente del Lionsgate Motion Picture Group, non vede l'ora di leggere la nuova sceneggiatura di Johnson.

Tra questa dichiarazione e la conferma data dello stesso regista al pre Golden Globe 2020 Party - sempre ai microfoni di THR - che un nuovo caso del Detective Benoit Blanc è già in fase di sviluppo, non è difficile pensare che nel giro di un paio di anni potremmo vedere per davvero un sequel di Knives Out sullo schermo.

Johnson, infatti, vorrebbe iniziare a girare già il prossimo anno, e il produttore della pellicola, Ram Bergman, avrebbe dichiarato che "Daniel Craig si è divertito così tanto a girare Knives Out, vuole farne ancora!"

L'attore che dà il volto anche al personaggio di James Bond ha ancora un film di 007 in uscita, No Time To Die, in cui una delle Bond Girl è proprio la sua co-star di Knives Out, Ana de Armas.

Dopo questo, però, niente più Bond per Daniel, quindi l'idea di assicurarsi un altro franchise dal grande potenziale come la serie di gialli/misteri che può architettare Johnson con al centro la figura di Blanc non deve essere poi così male... Specialmente se ognuno di questi presentasse un cast stellare quanto il primo (oltre ai due attori già nominati, in Knives Out avevamo anche Chris Evans, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Katherine Langford ecc.). Chissà, dunque, cosa riserverà il futuro a Mr. Blanc.