Cena con delitto - Knives Out, Chris Evans svela la sua scena preferita e no, il maglione non c'entra

Chris Evans rivela la sua scena preferita di Knives Out girata con la co-star Michael Shannon e non è affatto quella del famoso maglione.

Chris Evans ha rivelato la sua scena preferita di Cena con delitto - Knives Out, e no, non c'entra con il famoso maglione che indossa nel film. Evans, che ha interpretato Ransom Drysdale nel film giallo di Rian Johnson del 2019, durante un'intervista a GQ ha rivelato che la sua scena preferita coinvolge dei biscotti e la sua esilarante co-star Micheal Shannon, che interpreta Walt Thrombey.

"Ho un tale amore per Michael Shannon. Penso semplicemente che sia l'uomo più divertente che conosca. Credo che nessuno si renda conto di quanto lui sia brillante e di quanto la sua ironia sia tagliente, e anche lui sa di essere divertente. Poi fa continui commenti sottovoce con un impercettibile sorriso furbo sul viso. Così, durante le riprese, in una scena in cui mi tira i biscotti in faccia urlando, mi sono dovuto sforzare moltissimo per non scoppiare a ridere. È molto concentrato nel suo lavoro e per questo è stato un momento esilarante. Quella potrebbe essere la mia scena preferita", ha dichiarato Evans.

Cena con delitto - Knives Out: il cast in un'immagine promozionale

Il sequel

Cena con delitto - Knives Out è diretto da Rian Johnson e ruota attorno alla morte di un ricco scrittore di romanzi gialli, Harlan Thrombey (Christopher Plummer), che viene trovato morto nella sua villa la mattina dopo la festa per il suo 85° compleanno. Il detective privato Benoit Blanc (Daniel Craig) viene chiamato a indagare sull'apparente suicidio. Il nipote di Harlan, Ransom Drysdale (Evans), viene inizialmente considerato un sospettato. Michael Shannon interpreta Walt Thrombey, figlio di Harlan e figura chiave negli affari finanziari della famiglia. Il detective Blanc finisce per scoprire una rete di segreti e rivalità tra i membri della famiglia Thrombey, ognuno dei quali ha un motivo per voler vedere Harlan morto. Nel 2022 è uscito il sequel di Knives Out intitolato Glass Onion, che continua a vedere Daniel Craig come protagonista nei panni del detective Benoit Blanc. All'inizio di quest'anno, Johnson ha annunciato i progetti per il terzo film della saga.