Knives Out 3, Josh Brolin sull'eccezionale chimica tra gli interpreti: "Sembrava un'orgia"

L'attore loda il legame tra gli interpreti che si è creato sul set del nuovo atteso whodonit di Rian Johnson, in arrivo nelle sale il 26 novembre e su Netflix dal 12 dicembre, usando un'ardita metafora.

Il pubblico del Toronto Film Festival ha avuto la fortuna di vedere in anteprima l'atteso Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga whodonit ideata da Rian Johnson per Netflix. E mentre le prime recensioni appaiono decisamente positive la star Josh Brolin loda l'atmosfera sul set e il legame tra il cast paragonandolo a un'orgia.

Q&a vivace e giocoso quello a cui hanno partecipato gli interpreti del film dopo la proiezione a Toronto.

"Quando ho ricevuto quella telefonata, era come se arrivasse dal paradiso" ha scherzato Glenn Close, forte di una performance incredibile nel film per cui già si parla di possibile nomination all'Oscar. "Non mi sarei mai immaginata in uno dei film del franchise, ed ero così emozionata all'idea di essere inclusa dopo aver sentito parlare di tutti gli altri che ne facevano parte. Siamo diventati una meravigliosa compagnia corale. E ci siamo tenuti compagnia a vicenda per tutta la durata delle riprese. Eravamo sempre nel trailer a ridere, dormire, leggere, conoscerci. È uno dei doni più grandi vivere un'esperienza così intensa con persone che sai che saranno i tuoi cari amici per il resto della vita".

Josh O'Connor e Daniel Craig in auto

Un legame speciale tra le star del film

Come anticipato, _Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery _uscirà nei cinema il 26 novembre per poi approdare in streaming su Netflix due settimane dopo, il 12 dicembre. E mentre il regista Rian Johnson si lascia sfuggire un dettaglio fondamentale sulla trama del giallo, Josh Brolin torna a osannare il legame tra il cast tra le risate del pubblico.

"La chimica sul set era così intensa che sembrava un'orgia" ha esclamato l'attore di fronte a una divertita Mila Kunis, che ha reagito esclamando "Oh mio Dio. Davvero, Josh?"

Daniel Craig torna nei panni dell'ispettore Benoit Blanc

Kunis ha espresso a sua volta l'entusiasmo per l'esperienza, spiegando: "Credo di essermi messa in gioco in questo film. Ho incontrato Rian e non mi ha offerto nulla, così mi sono offerta io per il film. Lui mi ha detto: 'Penso che dovresti leggere la sceneggiatura'. Io ho risposto: 'No, non ne ho bisogno'".

L'attrice ha aggiunto: "È stato un sogno. Un sogno assoluto lavorare con tutti, ed è una delle più grandi produzioni a cui abbia mai preso parte e a cui probabilmente prenderò mai parte. Quindi, grazie, Rian".

"Non abbiamo mai sperimentato la solitudine che si prova di solito sul set, con qualsiasi entourage si scelga di portare", ha concluso Josh Brolin. "Eravamo tutti noi, solo noi, in una tenda per tutto il tempo delle riprese, per scelta."

Cresce l'attesa per il terzo whodonit

Terzo capitolo del franchise giallo di Rian Johnson, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery vedrà nuovamente protagonista il detective Benoit Blanc. Al suo fianco nel cast corale troviamo Josh O'Connor, Andrew Scott, Jeremy Renner, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church. Questa nuova avventura condurrà Blanc in una cittadina nel nord dello stato di New York sconvolta da un omicidio. L'indagine coinvolge la polizia locale, i preti e una casa di culto.

"Il set principale, in un certo senso il cuore del film, era questo incredibile interno di una chiesa", ha rivelato Glenn Close. "Quindi andiamo tutti in chiesa."