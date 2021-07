Knives Out 2: le riprese in Grecia si sono concluse

Rian Johnson e Kate Hudson hanno svelato che le riprese di Knives Out 2 in Grecia si sono ufficialmente concluse.

Rian Johnson e Kate Hudson hanno aggiornato i fan sulle riprese di Knives Out 2, svelando che il lavoro sul set in Grecia si è ufficialmente concluso.

Il regista ha scritto su Twitter usando un gioco di parole con il verbo kill, letteralmente uccidere: "Grazie a tutte le persone meravigliose e alla nostra troupe locale che ha spaccato (Metaforicamente, non è uno spoiler)".

Kate Hudson, una dei protagonisti del sequel di Cena con delitto - Knives Out, ha confermato la fine delle riprese in Grecia pubblicando una foto che la ritrae accanto a Dave Bautista e Kathryn Hahn, sottolineando inoltre che il cast si sta spostando in una nuova location.

Rian Johnson sarà nuovamente sceneggiatore e regista del film, oltre a esserne uno dei produttori in collaborazione con Ram Bergman.

In Cena con delitto 2 Daniel Craig interpreterà per la seconda volta il detective Benoit Blanc, ma non si conoscono ancora i dettagli relativi al nuovo caso su cui dovrà indagare. Nel cast ci sono anche Ethan Hawke, Madelyn Cline, e Leslie Odom Jr..

Netflix ha ottenuto i diritti per due sequel del film campione di incassi con un investimento record che sembra abbia superato quota 400 milioni di dollari.