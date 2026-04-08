A Knight of the Seven Kingdoms 2 sarà "completamente diversa": la rivelazione shock di Peter Claffey

La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms potrebbe stupire gli spettatori per via dei cambiamenti in vista rispetto alla prima manciata di episodi. A rivelarlo è una delle star dello show, l'interprete di Dunk Peter Claffey.

Lo spin-off de Il trono di spade che ha debuttato nel gennaio 2026 ha preso le distanze dai toni cupi e violenti dello show principale con una trama più lieve e divertente, incentrata sulle gesta di un cavaliere errante e del suo scudiero durante il loro viaggio attraverso Westeros. La HBO ha già dato il via libera per una seconda stagione, la cui messa in onda è prevista per il 2027, e adesso apprendiamo qualche anticipazione sul cambio di tono promesso.

Peter Claffey in una scena di A Knight of the Seven Kingdoms

Quali differenze conterrà la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms

I nuovi episodi della serie HBO, ispirati al secondo secondo racconto di George R.R. Martin della serie contenuto in Il cavaliere dei Sette Regni, La spada giurata, conterranno una novità inedita: una "tragica storia d'amore", come ha rivelato Peter Claffey in un'intervista a The Playlist.

"Sarà completamente diversa" ha rivelato Claffey. "La Spada Giurata è la mia novella preferita delle tre del libro Il Cavaliere dei Sette Regni. È una tragica storia d'amore. Per Dunk è un lavoro completamente diverso da gestire. E suppongo che abbia la sua prima esperienza con le donne, farà i primi tentativi di parlare con le donne, cosa in cui è pessimo, per stabilire un rapporto di lavoro con una donna, cosa in cui è assolutamente disastroso."

Claffey ha, inoltre, parlato in termini entusiastici dei nuovi membri del cast che si sono sono uniti nella second stagione, Lucy Boynton e Babou Ceesay, che interpreteranno, rispettivamente, Lady Rohanne e Ser Bennis. "Tutti i nuovi arrivati sono incredibili" ha esclamato.

Tanzyn Crawford in una scena di A Knight of the Seven Kingdoms

La qualità della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms sarà pari alla prima?

Nonostante il cambio di tono, la seconda stagione dovrebbe eguagliare la qualità della prima stagione, da noi analizzata nella recensione di A Knight of the Seven Kingdoms, che su Rotten Tomatoes ha ottenuto un punteggio del 94%. "Non pensavo che saremmo mai riusciti a raggiungere il livello qualitativo della prima stagione", ha confessato Peter Claffey.

"È stato davvero divertente girare e, finora, tutti coloro che si sono uniti al cast sono stati semplicemente fantastici" ha aggiunto.

Per quanto riguarda il suo collega Dexter Sol Ansell, che interpreta Egg, Claffey non riesce a credere alla maturità del giovane attore, soprattutto quando si trova a dover parlare di fronte a centinaia di persone. "Il livello di maturità raggiunto da quando ci siamo presi una pausa e siamo tornati per girare la seconda stagione è stato fenomenale", ha ammesso.