Kitbag: Jodie Comer rinuncia al ruolo di Josephine Bonaparte, al suo posto forse Vanessa Kirby

Jodie Comer ha dovuto rinunciare al ruolo di Josephine nel film Kitbag, il progetto di Ridley Scott dedicato alla vita di Napoleone Bonaparte, e al suo posto sembra potrebbe esserci Vanessa Kirby.

L'attrice non collaborerà quindi per las seconda volta con Ridley Scott a causa di problemi con le tempistiche legate al Covid.

Il film Kitbag, che verrà prodotto da Apple, avrà come star l'attore Joaquin Phoenix nella parte di Napoleone e la produzione sembra abbia già individuato la possibile sostituta di Jodie Comer: Vanessa Kirby, la star di The Crown e Pieces of a Woman. Le trattative per trovare un nuovo accordo sarebbero già in fase avanzata e Ridley Scott potrebbe quindi presto iniziare la produzione dell'atteso progetto.

La sceneggiatura di Kitbag è firmata da David Scarpa, già autore di All the Money in the World. Il lungometraggio racconterà la storia delle origini di Bonaparte e la sua spietata ascesa per diventare imperatore attraverso il suo rapporto complicato con il suo vero amore, Joséphine. Le riprese dovrebbero iniziare il 15 gennaio.

Jodie Comer aveva già collaborato con Ridley Scott in occasione di The Last Duel, film in cui ha interpretato il ruolo di Marguerite de Carrouges, una donna che accusa l'amico del marito (Matt Damon), Jacques Le Gris (Adam Driver), di averla violentata. La situazione viene quindi risolta con un duello all'ultimo sangue tra i due uomini. L'attrice, prossimamente, sarà invece protagonista sugli schermi televisivi con la quarta stagione di Killing Eve.