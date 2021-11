Kit Harington sulle scene di sesso in Il Trono di Spade: "Spero mio figlio da grande ne capisca l'importanza"

Kit Harington, uno dei protagonisti del film Eternals in cui ha la parte di Dane Whitman, ha parlato della sua esperienza sul set della serie Il Trono di Spade rivelando che spera suo figlio, quando sarà grande, considererà le scene di sesso girate dai suoi genitori nel giusto contesto.

L'ex interprete di Jon Snow ha infatti conosciuto la moglie Rose Leslie durante la realizzazione dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin.

Parlando ai microfoni di E!Online, Kit Harington ha ora raccontato parlando delle scene tra Jon e Ygritte dicendo che, nel caso in cui si imbattesse nella serie Il trono di spade, ricorderà al figlio: "Puoi semplicemente essere grato che ci siano state perché, in caso contrario, tu non saresti venuto al mondo. Questa sarà la questione. Dirò probabilmente 'Non ti piace vederle? Beh, buona fortuna!'".

Il figlio di Kit e Rose non ha nemmeno un anno, quindi la coppia ha ancora molti anni prima che una conversazione simile avvenga. La star di Eternals ha inoltre rivelato che al momento sta apprezzando molto ogni aspetto legati alla paternità e i momenti di relax: "Ho trascorso le settimane prima di essere impegnato nella promozione del film semplicemente dandogli da mangiare, coccolandolo, occupandomi di lui. Poi salgo su un aereo, vengo qui e sono io a essere al centro delle cure e a essere viziato. Sto vivendo un sogno in questo momento!".

Negli ultimi mesi, infatti, sono apparse numerose foto che ritraggono la coppia composta da Kit e Rose mentre trascorre il proprio tempo libero con il figlio e compie lunghe passeggiate all'aperto, tra un impegno e l'altro di lavoro.