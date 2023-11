Kingdom of the Planet of the Apes: il teaser anticipa il ritorno di Cornelius

Il trailer ufficiale di Kingdom of the Planet of the Apes arriverà domani, ma un teaser anticipa il ritorno in scena di Cornelius.

Il film Kingdom of the Planet of the Apes sarà protagonista domani di un trailer e, nell'attesa, è stato condiviso un teaser del film, in arrivo nelle sale nel 2024, che mostra il ritorno di Cornelius.

Il breve video mostra il personaggio mentre cavalca e ha con sé un falco, mentre dietro di lui si notano degli edifici, andati distrutti.

La storia di Kingdom of the Planet of the Apes, diretto da Wes Ball, è ambientato dopo gli eventi raccontati in The War - Il pianeta delle scimmie.

Cornelius, figlio di Caesar, sarà il protagonista del nuovo capitolo della storia e dovrebbe essere interpretato da Owen Teague.

Nel cast anche Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi e William H. Macy.

La trama di Kingdom of the Planet of the Apes

Le vicende del sequel avranno inizio diversi anni dopo gli eventi narrati in The War - Il pianeta delle scimmie. Molte società di scimmie sono nate in conseguenza all'intervento di Caesar, ma alcune l'hanno dimenticato, mentre altre hanno volutamente distorto i suoi insegnamenti per costruire enormi imperi. Gli umani sono invece ridotti a un'esistenza selvaggia.

Kingdom of the Planet of the Apes: William H. Macy in un ruolo misterioso

In questa cornice, i destini di tre protagonisti si intrecceranno in maniera drammatica: da un lato un leader che schiavizza i suoi simili a caccia di tecnologia umana, dall'altra una scimmia in fuga verso la libertà, insieme a una donna umana che potrebbe aver un ruolo fondamentale nella sopravvivenza dei più oppressi.

La sceneggiatura del film è di Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison.