Kingdom of the Planet of the Apes: William H. Macy in un ruolo misterioso

William H. Macy affiancherà Owen Teague, Freya Allan e Peter Macon in Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo capitolo della saga de il pianeta delle scimmie.

William H. Macy si unisce al cast di Kingdom of the Planet of the Apes, nuovo capitolo della saga de il pianeta delle scimmie, in un ruolo al momento misterioso. L'attore affiancherà i preannunciati Owen Teague, Freya Allan e Peter Macon nel film diretto da Wes Ball.

William H. Macy in una scena di Inland Empire

Kingdom of the Planet of the Apes aprirà un capitolo completamente nuovo nella saga delle scimmie, che riprende molti anni dopo la conclusione di The War - Il pianeta delle scimmie del 2017. La sceneggiatura è di Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison. Joe Hartwick Jr, Jaffa, Silver e Jason Reed sono i produttori del film, con la produzione esecutiva di Peter Chernin e Jenno Topping.

Il pianeta delle scimmie: i 50 anni di una distopia senza tempo

Che cosa sappiamo su Kingdom Of The Planet Of The Apes

War for Planet of the Apes ha visto la fine del viaggio di Caesar (interpretato da Andy Serkis). Poco si sa sulla trama di Kingdom of the Planet of the Apes, ma probabilmente si svolgerà molti anni dopo e, basandosi solo sul titolo, esplorerà l'eredità di Caesar su una Terra principalmente dominata dalle scimmie. Il sequel potrebbe esplorare le ramificazioni di un tale ambiente, mostrando come le scimmie decidono di convivere con gli umani rimasti.

Matt Reeves non tornerà alla regia di Kingdom of the Planet of the Apes, poiché è al lavoro per costruire il suo universo di The Batman. Il timone di Kingdom of the Planet of the Apes passa così a Wes Ball, regista della saga di Maze Runner. La sceneggiatura del quarto film della saga reboot de Il pianeta delle scimmie sarà scritta da Patrick Aison, Josh Friedman e dagli sceneggiatori di Avatar: The Way of Water Amanda Silver e Rick Jaffa.