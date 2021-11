King Richard: Will Smith aveva pianificato una trasformazione scioccante, ma il regista ha detto no

Will Smith avrebbe voluto usare un pesante trucco prostetico per trasformarsi in Richard Williams, padre delle campionesse Venus e Serena Williams, in King Richard, ma il regista non ha voluto.

Una trasformazione fisica in un dramma biografico è il modo più semplice per suscitare l'entusiasmo del pubblico (e spesso anche dell'Academy). Ma non è questa la via intrapresa da Will Smith nell'atteso King Richard.

King Richard: un'immagine del film

Parlando con Insider, il regista di Una famiglia vincente - King Richard Reinaldo Marcus Green ha rivelato che Will Smith e Warner Bros. erano originariamente intenzionati a usare delle protesi per trasformare l'aspetto del due volte candidato all'Oscar in Richard Williams, il padre delle superstar del tennis Venus e Serena Williams. Ma è stato il regista a bloccare questo piano.

"Lo avevano fatto sembrare Richard Williams, è stato davvero scioccante", ha spiegato Reinaldo Marcus Green riferendosi al team di truccatori che ha applicato delle protesi al naso e alle guance di Smith per rimodellare il suo viso in modo che assomigliasse di più a Richard Williams. "Ho detto, 'Guardate, avete fatto un lavoro incredibile, ma non lo voglio.' Will ha il suo insegnante di recitazione che è stato con lui per 30 film, aveva un insegnante di dialetto in modo da poter parlare in modo simile a Richard, abbiamo già così tanto. E poi avrebbe dovuto stare al trucco tre ore al giorno. Chi vuole farlo?"

Will Smith in lacrime: "Ho pensato al suicidio, dietro al personaggio c'è un codardo" (VIDEO)

Green ha proseguito: "Ho guardato Will dritto negli occhi e ho detto 'Guarda, non ne abbiamo bisogno.' Non abbiamo bisogno che assomigli a Richard Williams. Abbiamo bisogno che tu ti immerga nel personaggio e scompaia, ma questo non significa farti sembrare Richard".

Anche senza una trasformazione fisica radicale, l'interpretazione di Will Smith in King Richard potrebbe garantirgli una nuova candidatura agli Oscar, ma questo lo scopriremo prossimamente.

Una famiglia vincente - King Richard uscirà nei cinema italiani il 13 Gennaio 2022.