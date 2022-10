Una famiglia vincente - King Richard, il film con Will Smith arriva stasera su Sky

Arriva in prima tv stasera alle 21:15 su Sky Una famiglia vincente - King Richard, con protagonista Will Smith nei panni del padre e manager di Venus e Serena Williams.

La pellicola, che è valsa un Oscar e un Golden Globe all'attore americano, arriva stasera lunedì 17 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - Will Smith), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Diretto da Reinaldo Marcus Green, il film vede la partecipazione di Aunjanue Ellis, che interpreta la mamma delle ragazze, Oracene "Brandi" Williams; Saniyya Sidney nel ruolo di Venus Williams e Demi Singleton che interpreta Serena Williams. Tony Goldwyn veste i panni dell'allenatore Paul Cohen e Jon Bernthal quelli dell'allenatore Rick Macci.

Locandina di Una famiglia vincente - King Richard

Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California agli scenari internazionali, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell'incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l'impossibile e avere un impatto sul mondo. E in occasione della prima visione di Una famiglia vincente - King Richard, da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema - Will Smith, un canale interamente dedicato a Will Smith con nove film che lo vedono protagonista.

Gli altri film in programmazione sono: il fanta-action in cui recita accanto al figlio Jaden After Earth di M. Night Shyamalan; la commedia romantica con Eva Mendes Hitch - Lui sì che capisce le donne; i primi due capitoli della saga action che lo vede al fianco di Martin Lawrence Bad Boys e Bad Boys 2, entrambi diretti da Michael Bay; la commedia fantascientifica con Tommy Lee Jones Men in Black e il capitolo in cui troviamo anche Josh Brolin Men in Black 3; infine le pellicole hollywoodiane dirette da Gabriele Muccino La ricerca della felicità con Jaden Smith e Sette anime con Rosario Dawson.

