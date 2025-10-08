Kim Kardashian e Sarah Paulson si scontrano tra divorzi e tradimenti nel trailer di All's Fair

Ryan Murphy è il produttore del nuovo legal drama intitolato All's Fair, di cui è stato condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto che avverrà sugli schermi di Hulu il 4 novembre.

Il progetto, ambientato nel mondo degli avvocati che si occupano di divorzi e battaglie legali, può contare su un cast davvero stellare composto anche da Kim Kardashian, Sarah Paulson e Glenn Glose.

Cosa anticipa il trailer della serie

Nel video promozionale della serie All's Fair si introducono le protagoniste e i primi dettagli delle situazioni in cui si troveranno.

Negli episodi si seguiranno delle donne che fanno carriera nel mondo degli studi legali, abitualmente dominato dagli uomini, aiutando chi sta divorziando.

Tra i personaggi affidati a Kim Kardashian e Sarah Paulson, inoltre, sembra esserci uno scontro molto personale a causa di una relazione finita molto male. La rivalità tra le due donne, e rispettivi studi legali, sembra sarà infatti uno degli elementi principali dello show.

Ecco il trailer:

La sinossi di All's Fair

Le protagoniste della serie, prodotta per Hulu e Disney+, sono determinate, brillanti ed emotivamente complicate, alle prese con fine di relazioni ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze in continuo cambiamento, in tribunale e tra le fila della propria attività.

La sinossi sottolinea che in un mondo in cui 'i soldi parlano e l'amore è un campo di battaglia, queste donne non stanno solo al gioco, lo stanno cambiando'.

Il cast è composto da Kim Kardashian, Naomi Watts (che ha recentemente collaborato con Murphy anche in occasione di American Love Story), Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close. Negli episodi, come anticipato anche dal trailer, ci saranno molte guest star prestigiose che interpreteranno i personaggi coinvolti nelle separazioni e nei divorzi.

Ryan Murphy è autore, produttore e regista di All's Fair. Nel team della produzione, oltre alle attrici protagoniste, c'è anche Kris Jenner.