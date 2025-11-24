All's Fair, nonostante i commenti negativi, ottiene il rinnovo per la stagione 2

L'accoglienza disastrosa da parte della critica non sembra aver avuto alcun impatto su All's Fair, la serie con star Kim Kardashian. Hulu ha infatti annunciato il rinnovo per la stagione 2 a poche ore dal debutto del season finale sugli schermi, in Italia di Disney+.

I dati ottenuti dallo show di Ryan Murphy

All's Fair non era andato oltre il 3% di recensioni positive su Rotten Tomatoes ed era stato massacrato dalla critica, tuttavia i dati relativi alle visualizzazioni hanno premiato lo show prodotto da Ryan Murphy.

La première ha ottenuto i migliori risultati degli ultimi tre anni per una serie originale Hulu e, in soli 3 giorni di presenza in streaming, ha superato quota 3.2 milioni di visualizzazioni.

All's Fair: una scena della serie

Le recensioni incredibilmente negative non avevano nemmeno intaccato il morale delle star con Kim che aveva scherzato sui social chiedendo ai suoi follower se avessero visto 'lo show più acclamato dalla critica dell'anno'.

All's Fair, secondo i dati di Luminate, aveva ottenuto negli Stati Uniti 2.61 milioni di ore viste dal 31 ottobre al 6 novembre, mentre nella settimana successiva la serie aveva guadagnato due posizioni nella classifica dei 15 titoli più visti in tv.

La sinossi di All's Fair

Le protagoniste al centro della trama sono determinate, brillanti ed emotivamente complicate, alle prese con fine di relazioni ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze in continuo cambiamento, in tribunale e tra le fila della propria attività.

La sinossi sottolinea che in un mondo in cui 'i soldi parlano e l'amore è un campo di battaglia, queste donne non stanno solo al gioco, lo stanno cambiando'.

Il cast è composto da Kim Kardashian, Naomi Watts (che ha recentemente collaborato con Murphy anche in occasione di American Love Story), Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close. Negli episodi, come anticipato anche dal trailer, ci saranno molte guest star prestigiose che interpreteranno i personaggi coinvolti nelle separazioni e nei divorzi.

Ryan Murphy è autore, produttore e regista di All's Fair. Nel team della produzione, oltre alle attrici protagoniste, c'è anche Kris Jenner.