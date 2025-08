Naomi Watts è Jackie Kennedy nelle prime foto di American Love Story, la nuova serie di Ryan Murphy

Le immagini della trasformazione della star di Mullholland Drive nel ruolo dell'ex First Lady, icona di stile famosa in tutto il mondo.

Naomi Watts interpreta Jackie Kennedy, madre di John Fitzgerald Kennedy Jr., interpretato da Paul Kelly, e protagonista della nuova serie tv di Ryan Murphy, American Love Story.

Le nuove immagini, scattate a Central Park due giorni fa, mostrano Watts trasformata nei panni della First Lady; via la classica chioma bionda dell'attrice per il caschetto color castagna di Jackie.

Le immagini di Naomi Watts nel ruolo di Jackie Kennedy

Nelle foto comparse online, Naomi Watts è accompagnata dal protagonista e da Sarah Pidgeon, che interpreta la nuora, Carolyn Bessette publicist nel mondo della moda e moglie del giovane Kennedy.

Profilo di Naomi Watts

La star di Mulholland Drive era accompagnata anche da Grace Gummer, figlia di Meryl Streep, che interpreterà la figlia di Jackie e sorella di Kennedy Jr., Caroline. American Love Story racconta la relazione, molto chiacchierata sui giornali e durata quattro anni, tra Kennedy Jr. e Bessette.

La tragica morte di John Fitzgerald Kennedy Jr. e Carolyn Bessette

Il figlio dell'ex presidente USA JFK, John Fitzgerald Kennedy Jr., soprannominato John-John, e Carolyn Bessette perirono in un incidente aereo, insieme alla sorella di Bessette, Lauren, su un velivolo pilotato dallo stesso Kennedy vicino a Martha's Vineyard.

"Non vedo l'ora che possiate vedere la romantica e tragica storia d'amore tra il principe d'America, JFK Jr., e l'icona della moda Carolyn Bessette. Più di mille attori hanno fatto un'audizione per ciascuno di questi ruoli, e abbiamo assolutamente trovato le scelte perfette" aveva dichiarato sui social Ryan Murphy.

Naomi Watts ha prodotto e recitato in tutti e sette gli episodi della serie The Watcher, e sarà presto in All's Fair, legal drama in cui recita al fianco di Kim Kardashian, Niecy Nash e Glenn Close.