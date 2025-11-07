All’s Fair, la risposta pungente di Glenn Close alle recensioni negative rimanda a un suo celebre film

Nei giorni scorsi la critica in maniera pressoché unanime ha massacrato la nuova serie di Ryan Murphy che vede, oltre a Close, anche la presenza di Kim Kardashian e Naomi Watts

Dopo che giornalisti e spettatori hanno massacrato All's Fair, il nuovo dramma corale di Ryan Murphy, definendolo addirittura "incomprensibile ed esistenzialmente terribile", Glenn Close ha risposto a queste critiche negative rimandando al suo personaggio di Attrazione fatale, Alex Forrest, e a una pentola piena di conigli bolliti.

In un chiaro riferimento a una delle scene più iconiche del film del 1987, che vede la morte raccapricciante di un coniglio domestico in una pentola di acqua bollente, l'attrice ha condiviso su Instagram un'immagine disegnata a mano dei suoi colleghi del cast di All's Fair che circondano una pentola ribollente con la scritta "stufato di coniglio critico".

Close ha anche taggato tutte le sue principali co-protagoniste di All's Fair, tra cui Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson, Niecy Nash e Teyana Taylor. Quest'ultima ha anche commentato il post, rispondendo con diverse emoji con cuoricini negli occhi e baci, mentre l'account ufficiale dello show ha risposto: "Un capolavoro".

Il riferimento al film cult Attrazione fatale

Prima che Close condividesse l'immagine, Attrazione fatale si era affermato come un elemento chiave del legame tra lei e Kardashian, l'attrice protagonista dello show (la cui interpretazione è stata ampiamente criticata e sbeffeggiata dai giornalisti).

Nella premiere della stagione del reality show The Kardashians, girato tra una ripresa e l'altra sul set di All's Fair, Kris Jenner ha rimproverato sua figlia per non aver mai visto Attrazione fatale, mentre entrambe erano in piedi davanti a Close.

"Non mettermi in imbarazzo in questo modo", ha risposto Kardashian a sua madre, ammettendo poi in un confessionale di non aver mai visto il film in vita sua. In seguito, durante il programma The View, Kardashian ha rivelato che lei e il cast si sono riuniti per guardare il film e che la Close si è ubriacata durante l'evento.

All's Fair: una scena della serie

All's Fair, di cosa parla la serie di Ryan Murphy

Le protagoniste della serie, arrivata in streaming su Disney+ il 4 novembre, sono determinate, brillanti ed emotivamente complicate, alle prese con la fine di relazioni ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze in continuo cambiamento, in tribunale e tra le fila della propria attività. La sinossi sottolinea che in un mondo in cui 'i soldi parlano e l'amore è un campo di battaglia, queste donne non stanno solo al gioco, lo stanno cambiando'.

Il cast è composto, oltre che da Kim Kardashian, anche da Naomi Watts (che è tornata sul set con Murphy anche in occasione di American Love Story), Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close. Negli episodi, come anticipato anche dal trailer, ci saranno molte guest star prestigiose che interpreteranno i personaggi coinvolti nelle separazioni e nei divorzi.