Killing Castro: Al Pacino entra nel cast del dramma storico con la star di Blue Beetle

Secondo quanto riportato da Deadline, il Premio Oscar Al Pacino e la star di Blue Beetle Xolo Maridueña hanno firmato per unirsi al cast del prossimo dramma storico intitolato Killing Castro.

Oltre a Pacino e Maridueña, faranno parte del cast anche KiKi Layne (The Old Guard), Diego Boneta (Rock of Ages), Alexander Ludwig (Vikings), Ron Livingston (Band of Brothers), Kendrick Sampson (Insecure), Nicole Beharie (42), Logan Marshall-Green (Upgrade) e Titus Welliver (Bosch).

Il progetto è incentrato sulla visita del rivoluzionario cubano Fidel Castro a New York, dove un agente dell'FBI alle prime armi viene incaricato di prevenire eventuali tentativi di assassinio di Castro.

Basato su fatti realmente accaduti, Killing Castro sarà diretto da Eif Rivera, al debutto alla regia, da una sceneggiatura scritta da Leon Hendrix, Thomas DeGrezia e Colin Bateman. I produttori esecutivi sono Boneta, Bateman, John Takis, Rudy Langlais, Josh Glick, Sam Slater, Leon Hendrix, Piers Tempest, Joseph Ingrassia e Nick Ham.

"Ambientato nel 1960, poco dopo la vittoria della rivoluzione cubana, Fidel Castro si reca a New York per tenere il suo primo discorso alle Nazioni Unite", si legge nella sinossi. "Quando viene accolto con ostilità nel suo albergo, Castro incontra Malcolm X che lo invita a soggiornare al famoso Hotel Theresa di Harlem. Con gli occhi del mondo puntati addosso, un agente dell'FBI alle prime armi, inizialmente incaricato di indagare su Malcolm X, diventa improvvisamente la risorsa più preziosa dell'FBI e ha il compito di impedire che Castro venga eliminato dalla CIA e dalla mafia italiana, con ogni mezzo necessario".