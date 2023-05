Al Pacino di nuovo padre a 83 anni, aspetta il quarto figlio

Si consolida la relazione tra Al Pacino e la giovane produttrice Noor Alfallah. TMZ ha appena confermato che la ventinovenne è incinta. Sarà il quarto figlio per l'attore premio Oscar che dunque diventerà nuovamente padre alla veneranda età di 83 anni.

I due si frequentano dall'aprile del 2022 e ovviamente la loro relazione ha fatto il giro del web per via del grande divario di età. TMZ ha riportato: "La compagna di Al Pacino darà luce al nascituro tra un mese esatto".

Al Pacino è padre di Julie Marie, 33 anni, avuta dall'ex fidanzata e insegnante di recitazione Jan Tarrant, e di due gemelli di 22 anni, Anton e Olivia, avuti dall'ex fidanzata Beverly D'Angelo, che ha frequentato dal 1997 al 2003. Il mese scorso anche Robert De Niro, suo storico collega e amico, è diventato padre a 79 anni: dalla relazione con Tiffany Chen è nata Gia Virginia Chen De Niro.

