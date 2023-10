Killers of the Flower Moon: chi è il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio

Paramount Pictures ha diffuso in streaming una nuova anteprima di Killers of the Flower Moon, l'atteso film di Martin Scorsese, che ci presenta il personaggio di Ernest Burkhart, interpretato da Leonardo DiCaprio.

[video id= yt= xV2HNzHd0ag]

Ambientato nell'Oklahoma degli anni '20, il viaggio di Ernest prende una piega inaspettata quando incontra Mollie Kyle, interpretata da Lily Gladstone. Tuttavia, il loro amore non sboccia per puro affetto, ma è dovuto all'avido zio di Ernest, William Hale, interpretato da Robert De Niro.

Nel video, intitolato "Character Chronicles: Leonardo DiCaprio nei panni di Ernest Burkhart", DiCaprio esordisce affermando: "Il personaggio di Ernest Burkhart l'ho trovato assolutamente affascinante". Poi spiega: "William K. Hale sfrutta questa situazione come un'opportunità per incrementare la sua ricchezza". L'attore descrive inoltre il personaggio come "la rappresentazione reale dell'incredibile avidità di quel tempo".

Scorsese sottolinea che il personaggio si innamora di fatto di Mollie subito dopo il suo arrivo, e lo stesso viene suggerito nella scena del loro primo incontro. Tuttavia, le intenzioni spietate di Hale manipolano Ernest, portando a un grande conflitto interno. "Ernest subisce una fortissima influenza da parte dello zio. Si ritrova sempre più coinvolto in piani omicidi", spiega Scorsese.

Per saperne di più, dovrete correre in sala il 19 ottobre.