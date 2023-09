Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone ruba la scena a DiCaprio nella prima clip del film di Scorsese

Apple TV+ ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che debutterà nelle sale alla fine di ottobre e successivamente arriverà in streaming sulla piattaforma. Protagonisti dell'estratto sono Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio.

Nella clip, Gladstone si scontra con DiCaprio, che interpreta il veterano di guerra Ernest Burkhart, tornato da poco, che cerca aggressivamente di corteggiare la Mollie interpretata dall'attrice nativa americana.

L'epopea storica diretta da Scorsese, basata sull'omonimo romanzo di David Grann, racconta una serie di omicidi del popolo Osage in seguito a un boom petrolifero e le successive indagini dell'FBI sugli omicidi, che divennero noti come il Regno del Terrore. Mollie ed Ernest sono al centro della storia, che segue il loro rapporto mentre i membri della famiglia di Mollie diventano vittime degli omicidi.

Killers of the Flower Moon sarà "diverso da tutto ciò che avete visto finora", promette lo sceneggiatore

Prima della presentazione del film al Festival di Cannes, DiCaprio aveva dichiarato che "Lily ha una presenza e una forza incredibili. Ha trascorso mesi a studiare Mollie Burkhart e la sua famiglia, lavorando a fondo per comprendere le complessità di questa donna, il suo rapporto con Ernest e la sua eredità all'interno della comunità Osage".

Killers of the Flower Moon uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution. Nel frattempo, leggete le parole di Scorsese contro i blockbuster.