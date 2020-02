Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese: "Il film sarà in stile western"

Killers of the Flower Moon sarà il prossimo progetto diretto da Martin Scorsese e il regista ha svelato che l'atmosfera sarà simile a un western in una recente intervista.

Il filmmaker ha infatti parlato del suo atteso progetto al magazine Premiere che avrà come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, da tempo fedeli collaboratori del maestro del cinema.

Alla rivista francse, il regista ha dichiarato parlando di Killers of the Flower Moon: "Pensiamo sia un western". Martin Scorsese ha quindi aggiunto: "Sono eventi avvenuti nel 1921-1922 in Oklahoma. Ci sono certamente dei cowboy coinvolti, ma hanno macchine e anche cavalli. Il film sarà principalmente sulla tribù indiana Osage che aveva ricevuto in gestione un territorio orribile, che amavano perché si erano convinti che gli uomini bianchi non avrebbero mai provato interesse per quella zona".

Il regista ha spiegato: "Poi hanno scoperto che c'era del petrolio e per 10 anni gli Osage sono diventati le persone più ricche al mondo". A cambiare tutto è invece stato l'arrivo dei "bianchi e degli europei", portando persino a dare vita a una situazione in cui "era più probabile andare in prigione per aver ucciso un cane piuttosto che scontare una pena per aver ucciso un indiano".

Martin Scorsese ha infine aggiunto: "Pensare alla mentalità che ci ha portato a quella situazione è davvero così interessante. La storia della civilizzazione risale alla Mesopotamia. Gli Ittiti sono invasi da altre persone, scompaiono e poi viene detto che sono stati assimilati o, piuttosto, assorbiti. Vedere questa mentalità che è stata riprodotta da altri, attraverso due guerre mondiali, è davvero interessante. Ed è inoltre senza tempo, penso. Questo è il film che stiamo cercando di fare".

Killers of the Flower Moon, con star Leonardo DiCaprio e Robert De Niro ,si basa sul libro scritto da David Grann e racconta la storia di alcuni omicidi con vittime dei membri di una tribù di nativi americani, avvenuti dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Le morti attirarono l'attenzione dell'FBI.