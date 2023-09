Martin Scorsese: 'Bisogna salvare il cinema dai blockbuster, sosteniamo Nolan e i fratelli Safdie'

Martin Scorsese è convinto che per salvare il cinema dall'egemonia dei blockbuster bisogna sostenere registi come Christopher Nolan e i fratelli Safdie.

Da tempo il regista ha espresso la sua opinione negativa nei confronti dei progetti cinematografici che negli ultimi anni stanno dominando i box office e, mentre sta per arrivare nelle sale Killers of the Flower Moon, il filmmaker ha condiviso ulteriormente la sua opinione.

I pericoli per le nuove generazioni

Intervistato da GQ, Martin Scorsese ha spiegato: "Il pericolo è legato a ciò che sta facendo alla nostra cultura. Perché ci saranno generazioni ora che pensano i film siano solo quelli, che quello sia il cinema".

Il regista ha ammesso: "Lo pensano già ed è per questo che dobbiamo combattere in modo ancora più forte. E deve venire dalle basi. Deve venire dagli stessi filmmaker. E avrete i fratelli Safdie, avrete Christopher Nolan... E li potrete colpire da tutti i lati e non rinunciare a lottare. Vediamo cosa avete. Uscite lì fuori e fate cinema. Reinventate. Non lamentatevi. Ma è vero, perché dobbiamo salvare il cinema".

Killers of the Flower Moon, recensione: la banalità del male secondo Scorsese

Il nuovo film di Scorsese

Killers of the Flower Moon, in arrivo nei cinema italiani il 19 ottobre, può contare su un cast stellare guidato dai premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio.

Il thriller si basa su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di "regno del terrore", che insanguinarono la nazione Osage negli anni '20. Fra i protagonisti anche Lily Gladstone, apprezzata a Cannes per la sua interpretazione, il candidato all'Oscar Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.