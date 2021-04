Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio ha cambiato ruolo, ma sarà una presenza importante

Lo sceneggiatore di Killers of the Flower Moon ha parlato del cambio del personaggio affidato a Leonardo DiCaprio nel film di Scorsese.

Killers of the Flower Moon, durante le varie fasi di sviluppo, ha subito dei cambiamenti e ora Jesse Plemons avrà il ruolo che avrebbe inizialmente dovuto essere affidato a Leonardo DiCaprio. Lo sceneggiatore Eric Roth ha ora spiegato che questo non ha cambiato l'importanza del premio Oscar all'interno del film diretto da Martin Scorsese.

Intervistato da Collider, Eric Roth ha dichiarato parlando di Killers of the Flower Moon: "Non direi che Jesse Plemons sia il protagonista. Direi che era l'eroe designato. Ma sì, penso sia più giusto perché penso che le parti siano piuttosto allo stesso livello e lo sono sempre state in un certo senso, e la parte affidata a Leonardo DiCaprio è davvero complicata e interessante. Si tratta di un ruolo intelligente da far interpretare a un attore brillante. Voglio dire che se Montgomery Clift fosse vivo penso che valuterebbe la possibilità di interpretarlo".

Lo sceneggiatore aveva in precedenza dichiarato al podcast Script Notes, nel mese di novembre: "Leonardo voleva che fossero compiuti dei cambiamenti nello script di cui abbiamo discusso. Lui ha vinto per metà e io per l'altra". Roth, a Collider, aveva inoltre aggiunto: "Ci sono stati dei cambiamenti che erano interessanti riguardanti il personaggio che avrebbe interpretato Leonardo. Penso che tutti abbiamo avuto i nostri momenti nel cercare di capire come rappresentare nel migliore dei modi gli eventi perché la storia ha un impatto così grande, e penso che siamo arrivati al materiale giusto e che Martin Scorsese abbia preso la decisione giusta".

Il film Killers of the Flower Moon è ambientato negli anni '20, in Oklahoma, e racconta la storia di una serie di omicidi che hanno colpito la comunità di Osage Nation, una tribù di nativi americani, dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Gli omicidi attirarono l'attenzione dell'FBI.