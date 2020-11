Killers of the Flower Moon: Leonardo DiCaprio ha lottato per far modificare lo script

Leonardo DiCaprio, secondo quanto rivelato dallo sceneggiatore Eli Roth, ha lottato per far cambiare lo script di Killers of the Flower Moon.

La sceneggiatura di Killers of the Flower Moon sta venendo ancora modificata: Eli Roth ha infatti dichiarato che Leonardo DiCaprio ha chiesto che lo script venisse modificato.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di febbraio 2021, tuttavia lo sceneggiatore ha ammesso che non c'è ancora certezza per quanto riguarda l'inizio della produzione.

Eli Roth ha dichiarato a Script Notes: "Ho trascorso quattro o cinque anni adattando questo libro, Killers of the Flower Moon, che penso tutti dovrebbero leggere. Si tratta di un libro meraviglioso. Penso che la mia sceneggiatura fosse accurata nei confronti del libro. Si tratta della storia degli indiani Osage, una storia ambientata nel 1921, erano le persone più povere in America che hanno scoperto il petrolio in questa terribile area in Oklahoma dove si sono ritrovati. Poi ogni killer in America arriva per uccidere 184 persone tra di loro per i loro soldi, ma arriva questo tizio eroico ad aiutarli".

Lo sceneggiatore ha quindi aggiunto: "Le riprese dovrebbero iniziare a marazo non appena la situazione con il Covid migliorerà e si tratta di Martin Scorsese. Continueranno a riscrivere la sceneggiatura. Leonardo DiCaprio voleva che venissero cambiate delle cose su cui abbiamo discusso. Ha vinto la metà delle cose che ha chiesto. Io ho vinto l'altra metà. Quindi accadrà".

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, DiCaprio avrebbe dovuto avere il ruolo dell'eroico agente federale che arriva per risolvere alcuni omicidi, mentre ora sarà il nipote del villain interpretato da Robert De Niro che si ritrova in crisi a causa della complicata situazione emotiva in cui si ritrova per colpa dei piani malvagi dello zio.

Killers of the Flower Moon si basa sul libro scritto da David Grann e racconta la storia di alcuni omicidi con vittime dei membri di una tribù di nativi americani, avvenuti dopo la scoperta che nelle loro terre c'era del petrolio. Le morti attirarono l'attenzione dell'FBI.