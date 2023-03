Killers of the Flower Moon: svelata la data prevista per l'uscita del film di Martin Scorsese

Apple ha svelato la data prevista per l'uscita nelle sale americane di Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese.

Killers of the Flower Moon ha ora una data d'uscita prevista nelle sale americane: il 6 ottobre il film diretto da Martin Scorsese arriverà nelle sale di alcune città, per poi essere distribuito a livello nazionale il 20 ottobre.

Successivamente il lungometraggio arriverà in streaming su Apple TV+.

La distribuzione del film Killers of the Flower Moon sarà curata da Paramount, assicurando così al progetto la possibilità di concorrere ai premi cinematografici come Oscar e Golden Globes.

Nel film il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha la parte di Burkhart, nipote di un influente allevatore, che inizia una relazione con Mollie, parte affidata a Lily Gladstone, una donna di etnia Osage che si innamora di lui.

Martin Scorsese: una vita nel nome del cinema

Nel cast del lungometraggio diretto da Martin Scorsese ci sono anche Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage negli anni '20.