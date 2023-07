Killers of the Flower Moon non subirà ritardi per via dello sciopero

The Hollywood Reporter ha confermato che Killers of the Flower Moon non subirà alcuno slittamento. Rimane quindi confermata l'uscita nelle sale, e su Apple TV+, a ottobre.

Lo sciopero degli attori ha messo in subbuglio il mondo di Hollywood, costringendo numerose major a spostare la data di uscita di alcuni dei film più attesi. Challengers, per esempio, inizialmente previsto come film di apertura alla Mostra del Cinema di Venezia, è stato rimandato al 2024. La stessa sorte non dovrebbe però toccare a Killers of the Flower Moon, l'attesissimo nuovo lungometraggio del premio Oscar Martin Scorsese.

L'indiscrezione arriva da The Hollywood Reporter secondo cui diverse fonti hanno confermato l'intenzione degli studios di non spostare l'attuale data di uscita, fissata al 6 ottobre nelle sale in America e il 20 su Apple TV+.

Killers of the Flower Moon è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2023, venendo accolto da una standing ovation di nove minuti e un coro di elogi da parte di pubblico e stampa. C'è chi lo ha definito un "capolavoro", chi addirittura "pietra miliare nella storia del cinema".

Killers of the Flower Moon, Scorsese sulla durata monstre: "Prendete un impegno e vedetelo al cinema"

Di cosa parla Killers of the Flower Moon?

All'inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l'esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all'altro immensamente ricchi. L'improvviso benessere di questi nativi americani attirò l'interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all'omicidio. Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è un film epico: una storia d'amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

In Italia il film è un'esclusiva Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, e uscirà nelle sale il 19 ottobre con 01 Distribution.