Kill Bill: Michelle Yeoh svela perché Quentin Tarantino non l'ha fatta recitare nei film

Michelle Yeoh ha svelato il motivo per cui Quentin Tarantino non l'ha scelta per recitare nei film di Kill Bill.

L'attrice ha svelato i retroscena di quanto accaduto, non nascondendo che inizialmente era rimasta un po' delusa.

Intervistata da Town & Country, Michelle Yeoh ha risposto a una domanda riguardante la sua assenza dal cast di Kill Bill spiegando: "Ho chiesto a Quentin Tarantino la stessa domanda... Lui è davvero intelligente. Mi ha detto 'Chi avrebbe creduto che Uma Thurman potesse sconfiggerti?'".

L'attrice ha inoltre rivelato che è stato proprio il regista a farle tornare la voglia di recitare dopo un grave infortunio subito nel 1996 sul set di The Stunt Woman. Yeoh ha ricordato: "Pensavo di essermi spezzata la schiena. Pensavo di essere paralizzata. Devo dire che Quentin è insistente... Ciò che è oggi lo è grazie al fatto che è pieno di passione e amore. Improvvisamente la nostra conversazione è diventata molto animata... Successivamente ho pensato 'Forse non sono pronta a rinunciare a tutto questo'".

Tarantino non ha ancora svelato quale sarà il suo decimo film, destinato a essere l'ultimo della sua carriera e in più occasioni si è parlato della possibilità che venga realizzato un nuovo capitolo della saga di Kill Bill, situazione che potrebbe forse permettere a Michelle Yeoh di essere coinvolta.