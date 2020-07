Kill Bill 3: Zendaya cerca vendetta contro la Sposa nel fan poster

Zendaya, nei panni di Vernita Green, va in cerca di vendetta contro la Sposa nel suggestivo fan poster di Kill Bill 3 diffuso sui social.

Le dichiarazioni di Vivica A. Fox sul possibile ingaggio di Zendaya nel ruolo della figlia in Kill Bill 3 hanno acceso la fantasia dei fan: Bosslogic ha così concepito un suggestivo fan poster che vede Nikki in cerca di vendetta contro la Sposa.

L'ipotesi dell'arrivo di Kill Bill: Vol. 3 non si è mai spenta del tutto. A più riprese sia Quentin Tarantino che le star dei due capitoli precedenti hanno ammesso il desiderio di tornare a esplorare quel mondo. L'ipotesi più accreditata per la trama di un eventuale sequel vorrebbe la storia incentrata sulla vendetta di Nikki, che ha visto la madre Vernita "Copperhead" Green (Vivica A. Fox), primo membro della Deadly Viper Assassination Squad, uccisa brutalmente dalla Sposa. Dopo l'assassinio, la Sposa dice alla bambina che se una volta cresciuta si sentirà ancora arrabbiata lei la aspetterà. ecco che la fantasia dei fan galoppa ipotizzando un possibile plot per Kill Bill: Vol. 3.

Dopo che Vivica A. Fox ha chiesto a Quentin Tarantino di scritturare Zendaya in Kill Bill 3 nel ruolo della figlia, l'utente Instagram BossLogic ha colto la palla al balzo realizzando un suggestivo fan poster.

Resta ancora un problema da risolvere, però. Quentin Tarantino ha dichiarato la volontà di concludere la sua carriera registica dopo dieci film perciò, dopo C'era una volta a... Hollywood, gli mancherebbe solo un titolo. Quel titolo sarà Kill Bill 3? Lo scopriremo prossimamente.