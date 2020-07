Kill Bill 3: Vivica A. Fox chiede a Quentin Tarantino di scritturare Zendaya nel film

Vivica A. Fox ha condiviso la sua idea per realizzare Kill Bill 3: far scritturare Zendaya per il sequel del cult di Quentin Tarantino.

La possibilità che venga realizzato Kill Bill Vol. 3 da tempo entusiasma i fan e Vivica A. Fox ha avuto un'idea per accelerare il progetto: ingaggiare Zendaya come figlia di Vernita Green.

L'attrice ha infatti svelato a NME la sua proposta per convincere Quentin Tarantino e i produttori a realizzare il possibile sequel.

Da tempo Vivica A. Fox spera nella realizzazione di Kill Bill: Vol. 3 e il regista, in più occasioni, ha accennato alla possibilità che la protagonista sia la figlia di Vernita Green, mostrata mentre cerca di vendicarsi della morte della madre, uccisa dalla Sposa interpretata da Uma Thurman.

L'attrice ha ora proposto la possibile sostituta di Ambrosia Kelly nel ruolo: "Non ho sentito parlare ufficialmente del film. Ho avuto la sensazione che Tarantino stesse aspettando che l'attrice interprete della mia figlia crescesse un po'. Ma poi stavo facendo un'intervista e mi hanno chiesto 'Che giovane attrice vorresti che interpretasse tua figlia?' e io ho risposto 'No, Ambrosia!', ma volevano il nome di un'attrice famosa, quindi ho detto 'Zendaya!'".

Vivica ha aggiunto: "Quella scelta avrebbe probabilmente dato il via libera a questo progetto perché lei e Uma sono entrambe molto alte e sarebbe fantastica, e la adoro. Spero si possa realizzare, sostengo l'idea 'Quentin Tarantino, scegli Zendaya!'. E susciterebbe l'interesse necessario ad accelerare il progetto. Non sarebbe fantastico?".

Per ora Tarantino non ha ancora deciso quale sarà il suo prossimo progetto cinematografico, l'ultimo che dovrebbe realizzare, ma qualche mese fa ha svelato di aver parlato con Uma Thurman di un possibile terzo capitolo della storia del suo personaggio.

