Kill Bill 3, Vivica A. Fox a Tarantino: "Andiamo Quentin, facciamolo!"

Vivica A. Fox sa che i fan di Kill Bill sono pronti per il terzo film e durante un'intervista recente ha rivelato che sarebbe più che disposta a prendere parte a Kill Bill 3 se Quentin Tarantino decidesse di realizzare un sequel dell'amatissima saga cinematografica.

Una splendida Uma Thurman in una scena del film Kill Bill: Volume 2

"Le persone hanno fame", ha detto la Fox a Variety Studio durante il Sundance 2023, "Andiamo Quentin, facciamolo!". Vivica ha interpretato Vernita Green nella storica pellicola dedicata alle arti marziali di Tarantino del 2003, recitando al fianco di Uma Thurman e Lucy Liu.

Sebbene non ci sia stata ancora nessuna dichiarazione ufficiale, Tarantino stesso ha menzionato più volte di voler realizzare un potenziale "Kill Bill Vol. 3" che si concentrerebbe sulla figlia del personaggio della Fox, decisa a vendicare la morte di sua madre uccidendo la leggendaria "sposa" della Thurman.

Julie Dreyfus, Vivica A. Fox e David Carradine alla prima di Kill Bill Vol. 1 a Los Angeles

Sebbene Vernita Green muoia alla fine di Kill Bill, l'attrice ha affermato che parteciperebbe volentieri al terzo film se mai dovesse essere realizzato: "Sto aspettando. Hanno detto che sarà su mia figlia. So che troverà un modo per inserirmi nel cast... forse sarò in un flashback. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Quentin e con Uma. È stata un'esperienza molto intensa e formativa".