Kieran Culkin e Jesse Eisenberg sono in viaggio nel trailer di A Real Pain

Searchlight Pictures ha condiviso online il trailer del film A Real Pain, il nuovo progetto diretto da Jesse Eisenberg, coinvolto anche come protagonista accanto a Kieran Culkin.

L'attore, da tempo impegnato dietro la macchina da presa, ha firmato inoltre la sceneggiatura del lungometraggio presentato al Sundance e che debutterà nelle sale americane il 18 ottobre.

Cosa racconterà A Real Pain

Il film segue la storia di due cugini, David e Benji, che si ritrovano per compiere un viaggio in Polonia in onore della loro nonna. La situazione è tuttavia complicata da vecchie tensioni legate alla storia della sua famiglia.

Searchlight ha acquistato i diritti per occuparsi della distribuzione di A Real Pain nelle sale investendo 10 milioni di dollari durante il Sundance Film Festival.

Il cast del film

Accanto a Jesse Eisenberg e Kieran Culkin, che hanno la parte dei due protagonisti, ci sono anche Jennifer Grey (Dirty Dancing), Will Sharpe (The White Lotus), Kurt Egyiawan (Beasts of No Nation), Liza Sadovy (A Small Light) e Daniel Oreskes (Only Murders in the Building).

Nel team della produzione, invece, ci sono anche Dave McCary ed Emma Stone.

L'attore e regista è tornato a impegnarsi dietro la macchina da presa dopo When You Finish Saving the World, che aveva come star Julianne Moore e Finn Wolfhard.

A Real Pain, nelle sale americane, dovrà scontrarsi con Smile 2, il sequel dell'horror targato Paramount Pictures, e il thriller Flight Risk con star Mark Wahlberg. Nei cinema dovrebbe inoltre debuttare un film, ancora senza titolo, targato Universal Pictures.