Kevin Smith: i migliori Joker nei film e in TV, secondo lui

Kevin Smith ha stilato per IGN una sua personale classifica sui migliori Joker nei film e in TV prendendo in esame le interpretazioni più celebri e amate del villain DC, andando da quello di Cesar Romero al più recente Joker interpretato da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips attualmente al cinema.

8. Zach Galifianakis - The Lego Batman Movie

"Non sto giudicando le abilità interpretative di Zach Galifianakis, ma lui ha solo doppiato il personaggio, non ha dovuto interpretarlo anche fisicamente, per questo lo metto all'ottavo posto".

7. Jared Leto - Suicide Squad

"Dirò quello che pensiamo tutti di Jared Leto: ero un grande fan di Jordan Catalano, e sono contento che abbia vinto un Oscar. Credo che abbia fatto davvero qualcosa [di unico] con il suo Joker, anche se non è esattamente il mio genere, ciò che avrei voluto vedere. Per questo è penultimo".

6. Cameron Monaghan - Gotham

"Cameron Monaghan lo metto al sesto posto in virtù del fatto che ho visto solo degli stralci della sua (buona) performance".

5. Joaquin Phoenix - Joker

"Ok, ad essere onesti, non ho ancora visto Joker con Joaquin Phoenix. Lo metto al quinto posto (anche se non probabilmente non è qui che dovrebbe stare) in base a ciò che ho visto dai trailer e dagli spot, che corrisponde più o meno al quantitativo di scene che ho visto con Cameron, quindi tra le due performance metterei prima questa. E credo che da qualche parte Phoenix stia dicendo 'Grazie a Dio!'".

4. Cesar Romero - Batman

"Cesar Romero è stato il mio primo Joker, ma non si voleva togliere quei baffi. Ha voluto tenere per forza i baffi, li hanno coperti con il trucco. Perchè non ha avuto il coraggio di toglierseli... Erano una sua caratteristica, e lo identificavano... Ma era comunque il Joker".

3. Jack Nicholson - Batman

"È una performance fantastica, ma diciamoci la verità: sta interpretando Jack Nicholson. Quindi... Sempre meglio di Jared Leto che interpreta se stesso".

2. Mark Hamill - Batman: The Animated Series

"Per lo stesso motivo di Zach, che ha solo prestato la voce e non è dovuto restare 10 ore fermo su una sedia per farsi applicare il trucco, metto Mark Hamill al secondo posto.".

1. Heath Ledger - The Dark Knight

"E questo significa che il Joker numero uno su questa lista è Heath Ledger".