Kevin Hart positivo al Coronavirus un anno dopo l'incidente

Intervenuto in uno show comico, un anno dopo il brutto incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto, l'attore Kevin Hart ha raccontato di essere risultato positivo al Coronavirus e di averlo scoperto nella prima metà di marzo.

Di questi tempi, sono numerose le star colpite dal Coronavirus. Quando l'emergenza sanitaria ha iniziato a dilagare nel mondo, a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo, i primi personaggi famosi a dichiarare di trovarsi in isolamento per via del Covid-19 sono stati Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson, i quali si trovavano in Australia per le riprese di un nuovo progetto che vedrà coinvolto l'attore statunitense.

Proprio Tom Hanks è stato citato da Kevin Hart nel momento in cui ha raccontato di essere risultato positivo al Coronavirus a marzo: "Il problema è che l'ho avuto più o meno nello stesso periodo di Tom Hanks, e non ho potuto dire nulla perché lui è più famoso di me" ha sdrammatizzato Hart, intervenuto al Dave Chappelle & Friends: An Intimate Socially Distanced Affair.

L'annuncio dell'attore comico arriva a distanza di un anno esatto dal grave incidente automobilistico che l'ha visto protagonista e che si pensava lo avrebbe lasciato paralizzato dalla testa in giù. Dave Chappelle ha speso oltre 100.000 dollari per testare rapidamente coloro che partecipano al suo spettacolo.

Kevin Hart, che abbiamo visto nel 2019 nel ruolo di Franklin "Topo" Finbar nel film Jumanji - The Next Level, è padre di Heaven e Hendrix, rispettivamente di 15 e 12 anni, avuti dal suo precedente matrimonio con Torrei Hart. Successivamente è divenuto padre di Kenzo Kash, due anni, avuto con la moglie Eniko Parrish, 35 anni. La coppia aspetta attualmente una figlia.

Per quanto riguarda l'incidente automobilistico che lo ha visto protagonista, risale al 1 settembre 2019 ed è avvenuto a Malibu Hills, in California. Kevin Hart, che ha rischiato di rompersi la schiena in quell'occasione, si trovava a bordo della sua Plymouth Barracuda del 1970 quando è finito fuori strada lungo la Mulholland Highway.