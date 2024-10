Secret Level: Keanu Reeves, Kevin Hart e Arnold Schwarzenegger prestano la voce al mondo videoludico

Amazon Prime Video ha rivelato il cast della sua nuova serie animata per adulti Secret Level, che debutterà il 10 dicembre con episodi settimanali: Kevin Hart, Keanu Reeves e Arnold Schwarzenegger daranno le loro voci ai personaggi.

Secret Level con Keanu Reeves, Kevin Hart e Arnold Schwarzenegger

Durante il New York Comic-Con, è stato annunciato che protagonisti di questa attesissima serie saranno nomi di primo piano come Kevin Hart (Jumanji), Keanu Reeves (John Wick), Arnold Schwarzenegger (Terminator), Temuera Morrison (The Book of Boba Fett), e molti altri attori di spicco tra cui Ariana Greenblatt (Barbie) e Gabriel Luna (The Last of Us).

Arnold Schwarzenegger in una scena della sua docuserie

Secret Level, creata da Tim Miller, il genio dietro Love, Death + Robots, esplorerà mondi immaginari ispirati ai videogiochi più amati come Armored Core, Dungeons & Dragons, Mega Man, Warhammer 40,000, e molti altri. Ogni episodio offrirà storie ambientate in universi videoludici iconici, portando un'esperienza innovativa che unisce l'intrattenimento animato e il mondo dei videogiochi.

La serie, prodotta da Amazon MGM Studios e Blur Studio, promette di rivoluzionare l'animazione per adulti: dopo il successo di Love, Death + Robots, questa nuova creazione di Miller sembra destinata a conquistare il pubblico grazie a una combinazione perfetta di azione, avventura e narrazione avvincente.

Non resta che aspettare il debutto di Secret Level il 10 dicembre su Prime Video per scoprire come queste star daranno vita ai personaggi di alcuni dei giochi che hanno segnato la storia del mondo videoludico.