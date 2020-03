Coronavirus: tutte le star colpite dal Covid-19

La pandemia di Coronavirus non risparmia nessuno: ecco l'elenco aggiornato delle star colpite dal Covid-19, da Tom Hanks a Idris Elba e tra gli italiani anche Giuliana De Sio

Il Coronavirus ormai si è diffuso in numerose aree e nessuno è escluso dal contagio, neanche le celebrities: nell'elenco che segue, tutte le star colpite dal Covid-19, parliamo di attori e attrici, ma anche scrittori e vip che per lavoro viaggiano spesso e sono esposte a numerosi contatti sociali.

Luis Sepulveda - ricoverato in ospedale

Tom Hanks - positivo al Coronavirus

Rita Wilson - positiva al Coronavirus

Giuliana De Sio - guarita

Kristofer Hivju - positivo al Coronavirus

Idris Elba - positivo al Coronavirus

L'elenco di cui sopra sarà costantemente aggiornato per tutta la durata della pandemia. Le numerose star colpite dal Coronavirus hanno lanciato appelli ai fan e al pubblico per responsabilizzarli e ribadire quanto sia importante, in queste circostanze, rispettare la quarantena, lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone (o con igienizzanti a base alcolica), l'utilizzo delle mascherine e soprattutto il restare a casa.

Non sono mancate polemiche a margine di alcuni casi di Covid-19 tra le star: basti pensare al caso di Giuliana De Sio che è stata accusata dal sindaco di Santa Maria Capuavetere di aver portato il virus nella città casertana in occasione di una piece teatrale.