Ben Affleck svela perché è sempre arrabbiato nelle foto dei paparazzi: "È la mia espressione a riposo"

Ben Affleck è stato ospite di Kevin Hart nel talk show del comico dal titolo Hart to Hart e tra i vari temi toccati durante la chiacchierata ha raccontato perché sembra sempre arrabbiato nelle foto in cui viene immortalato frequentemente dai paparazzi.

Sui social spesso nascono meme sulle espressioni del viso di Ben Affleck, non solo in quelle catturate dai fotografi ma anche in quelle scattate durante le interviste o le apparizioni in pubblico nel corso degli eventi glamour ai quali partecipa frequentemente.

Espressioni del viso

"Sono anche un po' timido, non mi piace nemmeno avere molta attenzione. È per questo che la gente mi vede e pensa 'Perché questo tizio è sempre arrabbiato?'. Perché qualcuno ha la sua fotocamera e me la punta in faccia e io penso 'Ok, ci risiamo'". Una frustrazione che aumenta quando sono presenti i figli:"In realtà, quello che mi piacerebbe fare è molto più deciso che guardarti in un certo modo. Puoi scattarmi una foto con mia moglie, in un club o ad una première, non mi interessa, ma con i miei figli è diverso".

Primo piano di Ben Affleck in Jersey Girl

Ben Affleck è tornato sulla propria espressione a riposo del viso e ha spiegato che potrebbe essere benissimo una di quelle persone sedute sul divano a cui viene chiesto se c'è qualcosa che non va e in realtà non c'è nulla che non va ma ricevendo un commento del genere potrebbe iniziare a pensarlo.

In conclusione, Affleck sostiene che osservandolo nelle foto, le persone proiettino su di lui qualcosa che in realtà non rispecchia il suo stato d'animo. Negli ultimi giorni sono tornate le voci sulla presunta crisi nel matrimonio ta i Bennifer, dopo che Jennifer Lopez è stata avvistata da sola sulla spiaggia di Positano senza il marito accanto, rimasto a Los Angeles insieme al figlio Samuel, avuto con l'ex moglie Jennifer Garner.