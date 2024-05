Die Hart 2 - Die Harter, la recensione: su Prime Video torna Kevin Hart in veste action

Il sequel di Die Hart, nato anche in quest'occasione in forma episodica e poi trasposto in un film, ricicla la formula dell'originale, senza troppa inventiva ma con un John Cena in più.

Kevin Hart e la sua co-protagonista Jordan King hanno ottenuto un clamoroso successo con l'action movie The Jeffersons e ora lui è considerato una vera e propria star del filone, al pari di Tom Cruise. Ma il comico intende ora raggiungere un livello ancora successivo ed eliminare del tutto l'utilizzo delle controfigure; cerca finanziamenti per una grossa produzione, ma fino ad adesso i suoi tentativi sono caduti nel vuoto.

Nathalie Emmanuel e Kevin Hart in una scena di Die Hart 2

In Die Hart 2 - Die Harter finalmente qualcuno sembra rispondere al suo desiderio: un ricco miliardario di origini est-europee intende infatti realizzare il suo prossimo progetto ma una volta al colloquio Kevin viene sedato e si risveglia in una stanza delle torture, minacciato da un gigantesco individuo mascherato. Pensa che siano delle riprese estremamente realistiche, prima di accorgersi che qualcuno sta cercando di ucciderlo sul serio. In fuga con Jordan, anch'essa rapita dal suo nemico sconosciuto, l'attore dovrà cercare di capire chi si nasconde dietro questo folle piano e perché...

Chi non muore si rivede

Kevin Hart in una scena di Die Hart 2

Il primo film, che fin dal titolo cita la quasi omonima e iconica saga con Bruce Willis, era nato come progetto episodico sulla defunta piattaforma Quibi e anche questo sequel ha visto la luce in tal forma sull'omologa Roku Channel, prima di fare la sua comparsa in versione lungometraggio nel catalogo di Amazon Prime Video. Chi ha già visto l'originale sa già cosa attendersi, ovvero un'esagitata farsa dai sussulti metacinematografici nel quale il comico afroamericano scherza su se stesso e sulle dinamiche del cinema d'azione moderno, tanto che è ricolmo di citazioni e omaggi ad attori e pellicole che hanno segnato la storia del filone.

Hart-attack

Die Hart 2: Die Harter - John Cena in una foto

Rispetto al precedente, il sequel può contare su una maggior varietà a livello di situazioni e soprattutto su una guest-star d'eccezione, ovvero John Cena. L'ex wrestler ha ormai definitivamente sdoganato la sua anima leggera e autoironica - vedasi la notte degli Oscar - e risulta il personaggio più accattivante di una narrazione altrimenti strabordante, che va a segno soltanto a tratti nel suo continuo "mitragliare" lo spettatore di gag e battute a più non posso. Ritornano poi oltre allo stesso Hart anche la bella Nathalie Emmanuel, combattiva compagna di disavventure che fa spesso sfigurare il protagonista, e Ben Schwartz come autista-tuttofare, elemento narrativo utile anche per introdurre l'idolatria verso le star del cinema.

Dietro le quinte

Kevin Hart e Ben Schwartz in una scena

Qualche spunto in più in effetti fa capolino, come la maggior considerazione sull'importanza degli stunt-man, argomento di discussione anche nelle stagione dei premi quando si vogliono istituire categorie ad hoc per valorizzare i migliori. Le motivazioni - seppur risibili - del villain si celano proprio qua, con tanto di inaspettato doppelganger che complica ulteriormente le carte anche nell'effettivo epilogo, probabilmente prossimo a ricevere un'ulteriore continuazione nel prevedibile terzo episodio del franchise. Alcune situazioni nel loro richiamo a immaginari consolidati - basti pensare a Misery non deve morire (1990) o al richiamo al cosiddetto cinéma vérité - risultano anche gradevoli, ma nel complesso Die Hart 2 - Die Harter palesa gli stessi difetti che già caratterizzavano la prima installazione: il plot è troppo labile, più adatto a brevi sketch frutto del Saturday Night Live o di programmi comici omologhi che a un film fatto e compiuto.