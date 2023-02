Kevin Feige sul DCU: "Con James Gunn è in buone mani"

Kevin Feige non ha mai fatto segreto di amare i personaggi DC, ed è convinto che il DCU sia in ottime mani con James Gunn al comando.

Cosa ne pensa il patron della Marvel Kevin Feige del nuovo incarico di James Gunn in casa DC? Beh, per lui i personaggi e l'universo DC sono in ottime mani!

James Gunn sarà anche stato uno dei registi caratterizzanti del Marvel Cinematic Universe, ma questo non gli ha impedito di fare grandi cose anche in ambito DC con The Suicide Squad e Peacemaker, e dove sembra che avrà ancora diverse occasioni per brillare... O fallire nell'intento.

Tuttavia, secondo il boss dei Marvel Studios Kevin Feige, Gunn farà grandi cose.

Interrogato da Entertainment Weekly! sul passaggio del regista a quella che spesso viene considerata la "compagnia rivale" e al suo nuovo incarico di rilievo ai vertici dei DC Studios, Feige ha commentato, come riporta anche CBM: "La conversazione che ho avuto con lui in merito non è stata dissimile da quella che ci fu tra noi quando decise di realizzare The Suicide Squad. Gli dissi 'È fantastico, non vedo l'ora di vederlo!'".

"Non è mai stato un segreto quanto io ami i personaggi DC. Avevo i poster di Superman in cameretta da bambino, e lavorai con i Donner, Richard e Lauren, proprio per via di Superman" continua il produttore.

"L'idea di affidare questi personaggi a James è entusiasmante, sono in ottime mani. È davvero fantastico" e aggiunge poi Feige, ridendo "Il tutto, ovviamente, dopo che avrà terminato Guardiani della Galassia Vol. 3!".

