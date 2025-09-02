Morto Graham Greene, celebre Uccello Scalciante di Balla coi lupi e pioniere degli attori nativi americani

Greene fu un vero pioniere per gli attori nativi americani e venne nominato agli Oscar per la sua interpretazione nel film diretto e interpretato da Kevin Costner

Graham Greene, attore canadese famoso soprattutto per la sua interpretazione nel film del 1990 Balla coi lupi, per il quale fu candidato all'Oscar, è morto lunedì a Toronto dopo una lunga malattia. Aveva 73 anni.

Pioniere degli attori indigeni a Hollywood, Greene ha debuttato nella serie drammatica canadese del 1979 The Great Detective e al cinema nel 1983 con Running Brave. Ma la sua grande occasione a Hollywood è arrivata con Balla coi lupi, in cui ha recitato nel ruolo di "Uccello Scalciante". Il ruolo gli è valso una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1991. Il film è stato nominato per 12 Oscar e ne ha vinti sette, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior regista per Kevin Costner.

In seguito, ha recitato in diversi film di successo hollywoodiani, come Maverick, Die Hard - Duri a morire, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 e Molly's Game. Nel ruolo di Arlen Bitterbuck ne Il miglio verde di Frank Darabont, ha fatto parte del cast nominato ai SAG Award per la migliore interpretazione insieme ad attori del calibro di Tom Hanks e Harry Dean Stanton.

Graham Greene è Kicking Bird in Balla coi lupi

La carriera televisiva e la vittoria ai Grammy

Greene ha avuto anche una prolifica carriera televisiva. Tra i suoi lavori figurano Un medico fra gli orsi, La signora in giallo, Lonesome Dove: The Series, Wolf Lake, The Red Green Show, Defiance, Longmire, Goliath, Reservation Dogs, la serie dei Marvel Studios Echo, dove ha fatto registrare la sua ultima interpretazione, Riverdale, 1883, un episodio di The Last of Us e uno di Tulsa King.

Oltre alla nomination all'Oscar, Greene ha vinto un Grammy nel 2000 per il miglior album parlato per bambini per il suo lavoro su "Listen to the Storyteller". È stato anche insignito di un Gemini Award, un Canadian Screen Award e nominato per un Independent Spirit Award. Nel 2021 ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame canadese.

Greene è nato nel giugno 1952 a Ohsweken, nella riserva delle Sei Nazioni del Canada. Ha iniziato la sua carriera di attore in teatro e negli anni '70 recitava già in produzioni teatrali professionali. Gli sopravvivo la moglie Hilary Blackmore e la figlia Lilly Lazare-Greene.