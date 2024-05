Horizon: An American Saga, il nuovo trailer con Kevin Costner promette un'epopea western senza precedenti

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Horizon: An American Saga, la nuova epopea western di Kevin Costner che torna in qualità di regista e attore protagonista.

Il film vedrà Costner nel ruolo di Hayes Ellison durante un periodo critico dell'espansione del West americano. La prima parte della storia debutterà nelle sale il 28 giugno. Diretto dallo stesso Costner, il primo capitolo farà in modo che il pubblico conosca i volti più importanti del Vecchio West, prima che la loro storia li catturi con l'imprevedibilità di questo periodo.

La storia tratterà anche della rapida espansione registrata in quel periodo storico, in un progetto che vedrà anche la partecipazione di Sam Worthington e Jamie Campbell Bower. Il primo episodio segnerà l'inizio di una storia che, se avrà successo, potrebbe trasformarsi in una grande saga. La seconda parte uscirà infatti il 16 agosto.

Costner ha co-finanziato due capitoli della saga cinematografica da oltre 100 milioni di dollari, la cui prima parte verrà mostrata sulla Croisette. La parte 3 e la parte 4 dovrebbero iniziare la produzione nel corso dell'estate nel sud dello Utah, con sette mesi di riprese previsti da maggio a dicembre. Il problema è che al momento mancherebbero i fondi necessari a proseguire un progetto così ambizioso.

L'attore e regista ha già dichiarato di voler girare Horizon 3 e 4, ed è disposto a cominciare le riprese pur non disponendo delle risorse finanziare per completarle.

"Volevo iniziare il 25 aprile ma dovevo trovare i soldi. Volevo iniziare il 6 maggio ma avevo bisogno di trovare i soldi. Mi sono spostato al 13 maggio e inizierò il mio film. Ora non me ne frega più niente. Lo inizierò e basta".