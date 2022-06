Horizon: Kevin Costner vuole trasformare il suo western in quattro film

Kevin Costner è pronto a tornare al cinema nelle vesti di regista con un nuovo grande progetto, Horizon, western epico che ha creato un grande hype tra i fan. L'attore vorrebbe dividerlo in quattro parti, visto che il concept è davvero enorme.

Yellowstone 4: Kevin Costner in una scena

Horizon sarà il quarto lungometraggio da regista per Kevin Costner dopo Balla coi lupi (1990), L'uomo del giorno dopo (1997) e [FILM=/film/terra-di-confine-open-range_1425/]Terra di confine - Open Range/FILM. A quanto pare, però, il concept di questo nuovo progetto è davvero vasto, ecco perché Kevin Costner vorrebbe dividerlo in quattro film.

Durante un'intervista a Variety, proprio Kevin Costner ha dichiarato che vorrebbe fare quattro film da 2H e 45 circa ciascuno. L'attore ha anche detto che Warner Bros. Studios e New Line Cinema hanno approvato il progetto, che è stato venduto come film evento: "Il pubblico lo vedrà prima in quattro parti di due ore e quarantacinque minuti. E poi, ogni tre mesi, uscirà un episodio."

Inoltre, Kevin Costner ha anche aggiunto che le donne avranno un ruolo fondamentale in questa saga: "Coinvolge tantissime donne, a dire la verità. Ci sono anche tanti uomini, ma le donne sono davvero forti in Horizon e cercano di cavarsela, giorno dopo giorno, in un mondo incredibilmente difficile. Venivano spesso trascinate in questi posti perché era dove gli uomini volevano andare. Non avevano chiesto loro di trasferirsi in territori inospitali e pericolosi, e all'epoca la vita non era facile. Ho voluto insistere sul fatto che non era facile per loro per sottolineare la vulnerabilità umana in generale".