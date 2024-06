Kevin Costner: "Con quell'approccio sciatto, ci credo che il pubblico non ami il western"

Nonostante le critiche non proprio esaltanti, Kevin Costner crede ciecamente nella sua nuova fatica, Horizon: An American Saga, tanto da lodarne le qualità a confronto coi difetti degli western tradizionali sciatti e pigri. In un'intervista con Parlando con Jake's Takes, Costner ha spiegato che l'interesse per il genere western è tramontato per colpa del perpetuarsi di un approccio semplicistico, limitato a cavalcate e sparatorie.

Non che il suo Horizon difetti di scontri a fuoco, ma per l'attore e regista la maggior parte dei film western si concentra eccessivamente sulle sparatorie piuttosto che sulla narrazione: "Penso che sia difficile realizzare un buon western. E penso che quando le persone sono pigre nel loro approccio, mostrando qualcuno viene ucciso nel primo minuto così l'eroe può uccidere qualcuno per il resto del film, questo danneggia il genere. Se fatto davvero bene, potrebbe essere divertente, ma troppo spesso viene realizzato con sciattezza. Quindi non c'è da meravigliarsi che le persone abbiano rifiutato i film western. Perché non ci vedono se stessi."

Kevin Costner si confronta con Abby Lee in Horizon: An American Saga

Un western che valorizza le donne

Uno dei film più attesi al cinema dell'estate 2024, il nuovo pamphlet western di Kevin Costner non è certo privo di difetti, come evidenziato nella nostra recensione del primo capitolo di Horizon: An American Saga, ma a differenza della maggior parte degli altri film l'epopea costneriana valorizza le donne, troppo sottovalutate nel western.

Un primo piano di Sienna Miller

Secondo il regista, il fatto che i suoi suoi film western si concentrino maggiormente sui personaggi femminili, garantisce l'identificazione del pubblico femminile in ogni scena. "La forza in Horizon sono le donne" ribadisce. "Ho sette donne in azione in Horizon e sono eccezionali. Mostrano quanto fosse difficile per le donne all'epoca. Ma ho anche gli scontri a fuoco, ho l'azione, ho le galoppate. Tutto è amalgamato in modo spontaneo, in modo da sembrare autentico".

Horizon, Kevin Costner ha rifiutato l'offerta di farne una serie per lo streaming: "Credo nel grande schermo"

Costner si sofferma poi sull'attenzione ai dettagli che garantisce il realismo in scene come quella del bagno: "Di solito scene come queste non ci sono nei film western, ma io ho voluto mostrare una donna che fa il bagno per far capire quanto si potesse sentire sporca una donna per il fatto di essere dove si trova, tra polvere, sabbia e sterco di cavalli. Non c'è una donna tra il pubblico che non si identifichi con quella situazione. E all'improvviso, l'immagine sullo schermo cambia e succede qualcos'altro. Questo è il tipo di lavoro che mi piace offrire agli spettatori".

Il primo capitolo di Horizon: An American Saga arriverà nei cinema italiani il 4 luglio, seguito dal secondo capitolo il 15 agosto.