Horizon, Kevin Costner ha rifiutato l'offerta di farne una serie per lo streaming: "Credo nel grande schermo"

Kevin Costner negli ultimi anni aveva conquistato il piccolo schermo con la serie tv HBO di Taylor Sheridan, Yellowstone, dopo anni trascorsi principalmente sul grande schermo. Nonostante l'ottimo riscontro dello show tv, l'amore di Costner per la sala non è tramontato, e l'ha dimostrato con il suo nuovo progetto, Horizon: An American Saga.

Il regista ha presentato la prima parte del suo gigantesco progetto al recente Festival di Cannes, ricevendo parecchi applausi in sala e recensioni miste, che elogiano soprattutto la prima parte del film. Costner è già tornato sul set per iniziare la produzione del quarto episodio ed è sempre stato convinto dell'impatto di Horizon in sala.

No allo streaming

La fiducia di Kevin Costner nei confronti dell'impatto del proprio progetto in sala è talmente forte che rispedì al mittente la proposta di farne una serie tv:"C'era qualcuno che diceva, 'Guarda, per favore, non fare questo Kevin, facciamo questo'. Ma sono contento di quello che sto facendo. Credo nel grande schermo. Credo in quell'esperienza. Credo anche in ciò che arriverà sulla vostra tv. Non sono uno di quei registi che hanno la Director's Cut. Il mio dannato film è la Director's Cut".

Kevin Costner ospite al Festival di Cannes 2024

I primi due capitoli di Horizon usciranno al cinema tra fine giugno/inizio luglio e metà agosto. Nel frattempo, il Capitolo 3 è già in fase di conclusione mentre il quarto è in lavorazione:"Non sono uno sciocco ma non ho paura" specifica Costner "Terrò questo film per il resto della mia vita, e lo stesso farà la mia famiglia. I film sono molto di più del loro weekend d'apertura. Hanno valore per tutta la vita e possederò questo film per tutta la vita. La gente lo troverà e ogni volta che lo faranno troveranno qualità. Troveranno una storia che vorranno rivisitare o condividere con qualcuno. Questo, per me, è il potere del film" ha spiegato Costner.

L'obiettivo è recuperare il denaro speso:"La mia speranza è recuperarli ma non sarò a pezzi se non dovesse andare così. Perderò alcune cose a cui avevo conferito valore ma sono solo cose che ho tenuto. Dovrei aggiungere che non lo farò mai più ma non vivo la mia vita nella paura. Preparatevi per un'epopea americana alimentata da un'impareggiabile fiducia in sé stessi".

Nel cast del film anche Sienna Miller, Abbey Lee, Jamie Campbell Bower, Ella Hunt e Sam Worthington.