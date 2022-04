Kevin Bacon e Farrah Mackenzie nel film Leave the World Behind diretto da Sam Esmail

Nel cast di Leave the World Behind, diretto da Sam Esmail, ci saranno anche Kevin Bacon e Farrah Mackenzie.

Kevin Bacon e Farrah Mackenzie reciteranno nel film Leave the World Behind, un progetto che verrà diretto da Sam Esmail.

Il lungometraggio sarà prodotto per Netflix e si basa sul romanzo scritto da Rumaan Alam.

Tra gli interpreti di Leave The World Behind, oltre ai nuovi arrivi Kevin Bacon e Farrah Mackenzie, ci saranno anche Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Myha'la Herrold.

Tra le pagine si racconta quello che accade durante una vacanza in famiglia a Long Island che viene interrotta da due sconosciuti che riportano la notizia di un misterioso blackout. Mentre la minaccia inizia a diventare imminente, entrambe le famiglie coinvolte devono decidere come poter sopravvivere nel migliore dei modi alla potenziale crisi, oltre a dover cercare di capire quale è il loro posto in questo mondo che sta crollando

Sam Esmail sta lavorando all'adattamento del romanzo e, oltre a scriverne la sceneggiatura, sarà produttore in collaborazione con Chad Hamilton.