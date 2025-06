Lucca Comics & Games 2025: dal Maestro di Hokuto No Ken per la prima volta in Italia, fino a Stranger Things

Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande d'Europa. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese attende grandi, grandissimi ospiti.

Lucca Comics & Games 2025 quest'anno ospita alcuni nomi davvero d'eccezione, tra cui Tetsuo Hara (Hokuto No Ken), Rick Riordan (Percy Jackson), Keiichiro Toyama (Silent Hill) ed Elio e le Storie Tese. Un'edizione, come celebra il manifesto, davvero "al bacio".

Lucca Comics & Games 2025, un'edizione leggendaria

L'edizione 2025 di Lucca Comics & Games si prepara a un abbraccio appassionato, un vero e proprio "French Kiss", con la cultura pop francese, ma non solo. Dal 29 ottobre al 2 novembre, la città toscana si trasformerà in un crocevia di mondi fantastici, ospitando alcuni dei nomi più iconici del fumetto, del videogioco, della letteratura e della musica. L'annuncio che ha scosso gli animi degli appassionati è l'arrivo, per la prima volta in un evento italiano, di Tetsuo Hara, il sensei dietro al leggendario "Hokuto No Ken" (Ken il guerriero). Un'occasione imperdibile per incontrare un autore che ha plasmato l'immaginario di intere generazioni, con le sue storie di combattimenti epici e valori universali.

Una scena di Ken il Guerriero

Gli amanti della saga di "Percy Jackson" potranno incontrare Rick Riordan, il creatore di questo universo mitologico che ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo. E per chi ama le atmosfere cupe e inquietanti dei videogiochi horror, sarà presente Keiichiro Toyama, la mente dietro al primo, indimenticabile capitolo di "Silent Hill". Non mancherà un tocco di follia e ironia con Elio e le Storie Tese, che presenteranno il loro libro fotografico "FOTO".

Rébecca Dautremer e il manifesto inedito

A suggellare il tema di questa edizione, "French Kiss", è il manifesto firmato dalla talentuosa illustratrice francese Rébecca Dautremer. L'artista ha creato una galleria di personaggi eclettici -- un Lupo Mannaro, un Guerriero, una Contessa vampira, un Mostro, una Strega e la Lukawa, creatura che unisce Lucca al manga -- in un omaggio alla diversità che caratterizza la manifestazione.

"Percepita dalla community come una grande festa della libertà e accoglienza, Lucca Comics & Games riesce a unire persone molto diverse tra loro", si legge nella presentazione. Questi sei personaggi si incontrano in un poster che diventa il teatro di quindici possibili baci, a simboleggiare come l'attrazione possa nascere anche tra mondi apparentemente incompatibili. E con la grazia, la passione e l'eleganza di chi sa che -- per baciarsi davvero, o per creare davvero -- bisogna metterci tutto sé stessi. La Dautremer ha dato vita a un'immagine potente e suggestiva, che incarna lo spirito di Lucca Comics & Games come luogo di incontro, scoperta e condivisione.