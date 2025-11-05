Ken il guerriero su Chrunchyroll: l'eroe della nostra infanzia torna in versione originale (con sottotitoli)

Al panel ufficiale del Lucca Comics & Games 2025, Crunchyroll annuncia l'arrivo di Ken il guerriero con sottotitoli e nuovi doppiaggi italiani per titoli attesissimi come Re:Zero 3, The Apothecary Diaries e WIND BREAKER.

Durante il weekend del Lucca Comics & Games 2025, Crunchyroll ha presentato il proprio Industry Panel con una serie di novità destinate a rafforzare ulteriormente il catalogo italiano. Tra acquisizioni storiche e doppiaggi molto richiesti, la piattaforma conferma la sua centralità per gli spettatori appassionati di anime in Italia.

Kenshiro su Crunchyroll: un ritorno storico per Hokuto no Ken

La notizia di maggiore rilevanza riguarda l'arrivo su Crunchyroll delle due serie classiche di Ken il guerriero (Hokuto no Ken - Fist of the North Star), prodotte da Toei Animation e andate in onda originariamente tra il 1984 e il 1987. Saranno resi disponibili tutti i 152 episodi in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano, offrendo a nuove generazioni e fan storici la possibilità di rivivere uno dei più iconici racconti d'azione del panorama anime.

Una scena di Ken il guerriero

La saga post-apocalittica di Kenshiro rappresenta per l'animazione giapponese un pilastro culturale e la sua presenza sulla piattaforma segna un importante rafforzamento della library classica. L'annuncio si inserisce perfettamente nel contesto di Lucca Comics & Games, dove la serie è stata celebrata anche attraverso la presenza del suo creatore Tetsuo Hara, premiato come Maestro del Fumetto.

Questo inserimento nel catalogo italiano dimostra la volontà di Crunchyroll di preservare titoli fondamentali del medium, affiancandoli alle più recenti produzioni globali.

Nuovi doppiaggi italiani e riconoscimenti

Accanto alle acquisizioni, il panel ha confermato l'arrivo di doppiaggi italiani per alcune delle serie più richieste dalla community. I titoli resi disponibili o confermati includono: * Re:ZERO - Starting Life in Another World - Stagione 3, già disponibile, così come è già disponibile anche The Apothecary Diaries - Stagione 2 Parte 2. Rent-A-Girlfriend - Stagione 2, in arrivo prossimamente insieme a WIND BREAKER - Stagione 2, mentre Black Clover - Stagione 1 è prevista nel 2026.

La locandina di Ken il guerriero

Questi aggiornamenti confermano l'impegno crescente della piattaforma nel localizzare opere di grande successo per ampliare l'accessibilità al pubblico italiano, che chiede con sempre maggiore forza un'offerta doppiata.

Durante la manifestazione, Crunchyroll ha celebrato anche i risultati ottenuti agli AnimeClick Awards, riconoscimenti assegnati dal noto sito italiano: Dandadan ha ottenuto il premio come miglior serie anime secondo l'utenza e quello per la scheda anime più visitata (2024).