Keanu Reeves vorrebbe apparire in Yellowstone: "Mi piacerebbe fare un western"

In una recente intervista, Keanu Reeves si è detto pronto ad apparire in un western e, in particolare, all'idea di ottenere un ruolo in Yellowstone, la serie con protagonista Kevin Costner,.

Keanu Reeves è pronto per una nuova sfida e in una recente intervista ha espresso un desiderio proprio in merito alla sua carriera e al suo futuro. L'attore vorrebbe infatti apparire in Yellowstone, la serie western del 2018 creata da Taylor Sheridan e John Linson.

Keanu Reeves, che tornerà sul grande schermo con John Wick 4 diretto da Chad Stahelski il 23 marzo, ha recentemente dichiarato di voler apparire in Yellowstone, successo della Paramount. Nel corso di un'intervista con ET Canada, come riportato da CB, è stato chiesto all'attore se disposto ad interpretare un "ruolo a sorpresa", menzionando la serie con protagonista Kevin Costner.

Reeves non ha nascosto il suo entusiasmo, dichiarando di essere pronto ad apparire nella serie: "Mi piacerebbe fare un western".

In precedenza, l'attore aveva inoltre mostrato interesse anche per un altro ruolo. Recentemente gli è infatti stato chiesto se si è mai pentito di aver rifiutato una parte nell'arco della sua carriera, e lui ha confessato di aver "sempre voluto interpretare Wolverine".

Non ci sono al momento voci che lascino pensare ad un coinvolgimento dell'attore nella serie tv di cui i fan attendono con ansia la seconda parte della quinta stagione. Ma la produzione, ascoltando le parole di Reeves, potrebbe decidere di realizzare il suo desiderio, creando un ruolo appositamente per lui. Vi piacerebbe vedere Reeves e Kevin Costner insieme sul piccolo schermo?

Intanto, proprio Keanu Reeves negli ultimi giorni si è reso protagonista di un momento molto emozionante per i fan ricordando e rendendo omaggio a Patrick Swayze con cui ha lavorato in Point break, Punto di rottura, film d'azione del 1991.