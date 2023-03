Keanu Reeves: l'emozionante tributo a Patrick Swayze

Keanu Reeves ha ricordato Patrick Swayze rendendo omaggio all'attore con cui ha lavorato in Point Break, film d'azione del 1991. Swayze è scomparso nel 2009, dopo aver affrontato una dura battaglia contro il cancro.

Come i fan ricorderanno, Keanu Reeves e Patrick Swayze hanno recitato insieme in Point Break, indossando i panni di Johnny Utah e Bodhi. La pellicola ebbe recensioni positive e si rivelò un successo al botteghino, come riportato da ScreenRant.

Nel corso di un "Ask Me Anything" su Reddit per promuovere l'imminente uscita di John Wick 4, Reeves ha ricordato il suo collega e i momenti trascorsi insieme sul set. Quando infatti gli è stato chiesto da un fan quale fosse il suo ricordo preferito in merito a Point break, Punto di rottura, l'attore ha risposto: "Lavorare con Patrick Swayze. Era un gentiluomo e un vero professionista, una star del cinema, una fonte d'ispirazione".

Reeves ha così ricordato l'attore scomparso che, durante la sua carriera, ha portato sullo schermo una serie di personaggi indimenticabili tra cui Johnny di Dirty Dancing, Sam di Ghost - Fantasma.

Tra le altre pellicole che hanno visto Patrick Swayze brillare davanti la macchina da presa, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar (1995), Black Dog (1998) e Donnie Darko (2001).

Intanto, il 23 marzo Keanu Reeves tornerà sul grande schermo con John Wick 4 diretto da Chad Stahelski.