Keanu Reeves: scoperto un fungicida talmente letale che è stato ribattezzato col suo nome

Alcuni ricercatori tedeschi hanno creato un fungicida talmente potente e letale che hanno deciso di chiamarlo come Keanu Reeves. La scelta di questo nome, ovviamente, fa riferimento alla glaciale maestria del suo John Wick nell'eliminare tutti coloro che provano a metterlo K.O. Un omaggio del genere, sicuramente, non lo si riceve tutti i giorni.

Lo studio in questione per questa nuova sostanza è stato pubblicato sul Journal of the American Chemical Society: "I lipopeptidi uccidono in modo così efficiente che li abbiamo chiamati come Keanu Reeves, perché anche lui è estremamente letale nei suoi ruoli", ha detto Sebastian Götze, co-autore e ricercatore dell'Istituto tedesco Leibniz per la ricerca sui prodotti naturali e la biologia delle infezioni, in una dichiarazione (tramite CNN). "Al momento stiamo vivendo una crisi nell'ambito degli anti-infettivi... Molti funghi patogeni per l'uomo sono resistenti agli antimicotici, in parte perché sono usati in grandi quantità nei campi agricoli", ha poi continuato.

In base a quanto riportato (sempre dalla CNN) i nuovi composti antimicrobici, chiamati "keanumycins", sono un sottoprodotto naturale dei batteri Pseudomonas che si trovano tipicamente nel suolo e nell'acqua. Pierre Stallforth, autore principale dello studio e capo del dipartimento di paleobiotecnologia presso l'Istituto Leibniz, ha rivelato di aver notato, insieme a molti suoi colleghi, che "molte di queste specie batteriche (Pseudomonas) sono tossiche per le amebe, che si nutrono di batteri". A quanto pare l'obiettivo era quello di esplorare l'efficacia dei batteri contro i funghi che hanno una struttura cellulare simile a quella delle amebe.

Come avrà preso Keanu Reeves l'omaggio di questi studiosi? Sarà di buon auspicio per tutti i sacrifici che sta facendo per rendere al meglio John Wick 4?