Keanu Reeves è il "fidanzato perfetto" secondo Internet? L'attore apprezza

Impegnato nella campagna promozionale di John Wick 4, Keanu Reeves non ha potuto fare a meno di rispondere a quei commenti diventati virali sul web che lo hanno nominato "Internet's Boyfriend".

"Apprezzo molto la benevolenza di queste persone", ha detto Reeves - che attualmente sta frequentando l'artista Alexandra Grant - quando gli è stato chiesto dell'ossessione di Internet nei suoi confronti.

E mentre Internet può amare il fatto che Reeves venga spesso fotografato mentre fa cose banali, come mangiare un panino da solo su una panchina o andare a fare la spesa, la star di Matrix accetta sempre la sfida di affrontare scene sempre più al limite nei suoi film action, come dimostrato anche dal prossimo John Wick 4, in arrivo nelle sale il 23 marzo. A proposito, guardate il punteggio raggiunto su Rotten Tomatoes finora.

"Mi piacciono le sfide, l'intensità e il rumore", ha detto. "Quindi non sono certo il tipo che frequenta le spiagge".

John Wick 4, il regista: "Trovare delle nuove sequenze d'azione per Keanu Reeves è stato molto difficile"

Per il nuovo film, Reeves ha recentemente dichiarato di essersi allenato per mesi per prepararsi. "John Wick 4 è stato il ruolo fisicamente più difficile che abbia mai avuto nella mia carriera finora", aveva detto a Total Film in un'intervista.