Keanu Reeves esordisce come autore di fumetti con BRZRKR

John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves e Halle Berry in una foto del film

L'attore Keanu Reeves debutterà come sceneggiatore di fumetti firmando il nuovo titolo BRZRKR per la casa editrice BOOM! Studios. Lo farà affiancato dal co-autore Matt Kindt e dal disegnatore Alessandro Vitti.

Questo il commento del divo canadese al riguardo: "Amo i fumetti da quando ero ragazzino, e mi hanno influenzato molto sul piano artistico. Avere la possibilità di creare BRZRKR e lavorare con leggende dell'industria come lo sceneggiatore Matt Kindt, l'artista Alessandro Vitti, il colorista Bill Crabtree, il letterer Clem Robins e l'autore delle copertine Rafael Grampá - e tutte le altre persone che lavorano a BOOM! Studios - è un sogno che si avvera." Il primo numero, incentrato sulla figura di Berzerker, creatura immortale votata alla violenza in seguito a una maledizione e attualmente al servizio del governo americano dopo secoli di tormenti terreni, uscirà nelle fumetterie americane nel mese di ottobre.

Keanu Reeves: 20 teneri racconti dei fan che vi faranno sciogliere

Keanu Reeves in una scena del film Constantine

Keanu Reeves è attualmente impegnato con la lavorazione di The Matrix 4 e John Wick: Chapter 4, entrambi previsti per il 2022. In precedenza l'attore canadese ha interpretato un personaggio dei fumetti per la DC Comics, prestando il corpo al protagonista del film Constantine (e si vocifera che potrebbe tornare in tale veste su HBO Max, all'interno di una nuova linea editoriale basata sul concetto del Multiverso), e ha dichiarato di essere eventualmente interessato a diventare Wolverine, eroe della Casa delle Idee con il quale condivide la nazionalità. In almeno un'occasione ha avuto contatti con il reparto cinematografico, per il ruolo di Yon-Rogg in Captain Marvel, andato poi a Jude Law.

Prossimamente lo vedremo nell'atteso sequel Bill & Ted Face the Music e in Spongebob - Amici in fuga, dove mantiene la tradizione dell'ospite speciale in carne e ossa vista nei film precedenti con David Hasselhoff e Antonio Banderas. Quest'ultimo, inizialmente previsto in sala a fine mese, arriverà direttamente su Netflix fuori dagli Stati Uniti.